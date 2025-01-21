Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Гражданин Узбекистана работал без документов на ферме в области.

Приставы рассказали о выдворении мигранта с гражданством Узбекистана из Омска. 62-летнего гражданина Узбекистана без документов обнаружили на ферме «Агроком» в Тюкалинском районе.

– Мигрант незаконно осуществлял трудовую деятельность в качестве разнорабочего, без разрешительных документов на территории Российской Федерации – без патента на работу, тем самым нарушил требования ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, – уточнили в ведомстве.

Суд оштрафовал мигранта на 2 тысячи рублей. Кроме того, решено выдворить иностранца за пределы Российской Федерации.

·Общество

Гражданин Узбекистана работал без документов на ферме в области.

Приставы рассказали о выдворении мигранта с гражданством Узбекистана из Омска. 62-летнего гражданина Узбекистана без документов обнаружили на ферме «Агроком» в Тюкалинском районе.

– Мигрант незаконно осуществлял трудовую деятельность в качестве разнорабочего, без разрешительных документов на территории Российской Федерации – без патента на работу, тем самым нарушил требования ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, – уточнили в ведомстве.

Суд оштрафовал мигранта на 2 тысячи рублей. Кроме того, решено выдворить иностранца за пределы Российской Федерации.