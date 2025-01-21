На площади Бухгольца запланированы бесплатные развлечения и горячее угощение.

На площади Бухгольца 25 января с 19:00 до 22:00 пройдет спортивная Студенческая ночь. Все желающие студенты смогут бесплатно покататься на коньках и насладиться горячим шоколадом.

Участие организуют по факультетам, чтобы ребята могли познакомиться друг с другом и найти новых друзей.

Также на катке будет работать зона скоростного картинга, где каждый сможет проверить свои навыки вождения.

Помимо развлекательной программы, участников ждут розыгрыши призов. Для участия студентам нужно иметь при себе студенческий билет, коньки (можно взять напрокат на месте) и теплую одежду.