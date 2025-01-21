Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина уже отсидел пять лет на сожженные дачные домики и, выйдя на свободу, продолжил развлекаться.

Ленинский районный суд Омска начал рассматривать уголовного дело пиромана, который летом прошлого года сжег 6 дачных домиков в садоводческих товариществах, расположенных у микрорайона Входного.

Фигурант имеет несколько судимостей, в том числе за поджоги дач – в 2013 году спалил сразу 17 домов и получил пять лет лишения свободы, сообщает 12 канал. Выйдя на свободу, пироман пытался ограбить женщину, но был пойман и снова «уехал» в колонию на пять лет. Освободившись во второй раз, мужчина вернулся к старым развлечениям.

– Находясь на территории садовых товариществ в микрорайоне Входном, совершил поджог 6 домов в СНТ «Ветеран» и СНТ «Урожай». Был причинен ущерб на сумму 1,5 млн рублей потерпевшим, – сообщила помощник прокурора Ленинского округа Омска Нина Плисова.

Как утверждают потерпевшие дачники, пироману нравится поджечь дом, отойти в ближайший лес и издалека наблюдать за пожаром и работой спасателей. Злоумышленник признался, что одну из последних дач сжег, потому что у него было плохое настроение.

– Один домик я умышлено поджег. Зажигалкой ветошь поджег, потому что настроение плохое было, – заявил пироман на заседании суда.

Другое строение, по словам подсудимого, он спалил по неосторожности: будучи пьяным, обронил горящую сигарету. К остальным четырем пожарам он не имеет отношения, уверяет пироман. За умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога омичу грозит до 5 лет лишения свободы. Также он должен будет выплатить ущерб пострадавшим дачникам. Впрочем, шансов на это немного – мужчина до сих пор не расплатился за домики, сгоревшие в 2013 году.

·Происшествия

Мужчина уже отсидел пять лет на сожженные дачные домики и, выйдя на свободу, продолжил развлекаться.

Ленинский районный суд Омска начал рассматривать уголовного дело пиромана, который летом прошлого года сжег 6 дачных домиков в садоводческих товариществах, расположенных у микрорайона Входного.

Фигурант имеет несколько судимостей, в том числе за поджоги дач – в 2013 году спалил сразу 17 домов и получил пять лет лишения свободы, сообщает 12 канал. Выйдя на свободу, пироман пытался ограбить женщину, но был пойман и снова «уехал» в колонию на пять лет. Освободившись во второй раз, мужчина вернулся к старым развлечениям.

– Находясь на территории садовых товариществ в микрорайоне Входном, совершил поджог 6 домов в СНТ «Ветеран» и СНТ «Урожай». Был причинен ущерб на сумму 1,5 млн рублей потерпевшим, – сообщила помощник прокурора Ленинского округа Омска Нина Плисова.

Как утверждают потерпевшие дачники, пироману нравится поджечь дом, отойти в ближайший лес и издалека наблюдать за пожаром и работой спасателей. Злоумышленник признался, что одну из последних дач сжег, потому что у него было плохое настроение.

– Один домик я умышлено поджег. Зажигалкой ветошь поджег, потому что настроение плохое было, – заявил пироман на заседании суда.

Другое строение, по словам подсудимого, он спалил по неосторожности: будучи пьяным, обронил горящую сигарету. К остальным четырем пожарам он не имеет отношения, уверяет пироман. За умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога омичу грозит до 5 лет лишения свободы. Также он должен будет выплатить ущерб пострадавшим дачникам. Впрочем, шансов на это немного – мужчина до сих пор не расплатился за домики, сгоревшие в 2013 году.