Мужчина уже отсидел пять лет на сожженные дачные домики и, выйдя на свободу, продолжил развлекаться.

Ленинский районный суд Омска начал рассматривать уголовного дело пиромана, который летом прошлого года сжег 6 дачных домиков в садоводческих товариществах, расположенных у микрорайона Входного.

Фигурант имеет несколько судимостей, в том числе за поджоги дач – в 2013 году спалил сразу 17 домов и получил пять лет лишения свободы, сообщает 12 канал. Выйдя на свободу, пироман пытался ограбить женщину, но был пойман и снова «уехал» в колонию на пять лет. Освободившись во второй раз, мужчина вернулся к старым развлечениям.

– Находясь на территории садовых товариществ в микрорайоне Входном, совершил поджог 6 домов в СНТ «Ветеран» и СНТ «Урожай». Был причинен ущерб на сумму 1,5 млн рублей потерпевшим, – сообщила помощник прокурора Ленинского округа Омска Нина Плисова.

Как утверждают потерпевшие дачники, пироману нравится поджечь дом, отойти в ближайший лес и издалека наблюдать за пожаром и работой спасателей. Злоумышленник признался, что одну из последних дач сжег, потому что у него было плохое настроение.

– Один домик я умышлено поджег. Зажигалкой ветошь поджег, потому что настроение плохое было, – заявил пироман на заседании суда.

Другое строение, по словам подсудимого, он спалил по неосторожности: будучи пьяным, обронил горящую сигарету. К остальным четырем пожарам он не имеет отношения, уверяет пироман. За умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога омичу грозит до 5 лет лишения свободы. Также он должен будет выплатить ущерб пострадавшим дачникам. Впрочем, шансов на это немного – мужчина до сих пор не расплатился за домики, сгоревшие в 2013 году.