Торговые сети смогут добавить лишь 10 % к отпускным ценам производителей.

Правительство Омской области заключило с двумя торговыми компаниями и рядом производителей хлеба соглашение, направленное на стабилизацию розничных цен на эту продукцию.

Как пояснили в региональном УФАС, соглашение заключено с ООО «ХОЛЛИФУД», ООО «Формат», а также компаниями «Тюкалинский хлеб», ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб». В документе говорится о стабилизации розничных цен на хлеб пшеничный из муки первого сорта формовой (кроме нарезного) весом 0,65 кг и хлеб урожайный формовой (кроме нарезного) весом 0,75 кг.

– В целях стабилизации розничных цен организации торговли обязуются устанавливать максимальные (предельные) размеры торговых наценок, не превышающие 10 % к отпускным ценам производителей. Кроме того, они должны обеспечить наличие этого социально значимого продукта на полках магазинов, – пояснили в антимонопольной службе. – В свою очередь производители обязуются не повышать отпускные цены на этот хлеб для организаций торговли.

Власти рассчитывают, что эта мера будет способствовать стабилизации цен на социально значимый товар и повысить его доступность для жителей региона.