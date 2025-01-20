Омск-Информ
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·Авто

В ближайшее время у дома № 7 на этой улице поставят знак «Стоянка запрещена».

На улице Коммунальной в Советском округе Омска введут дополнительные запреты на парковку транспорта, сообщил мэр города Сергей Шелест. Эта мера направлена на предотвращение возникновения заторов из-за брошенных на обочине автомобилей.

– Знаки 3.28 «Стоянка запрещена» в ближайшее время установят в районе дома № 7 на улице Коммунальной в обоих направлениях, – анонсировал мэр.

Он также напомнил, что несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 2250 рублей.

·Авто

В ближайшее время у дома № 7 на этой улице поставят знак «Стоянка запрещена».

На улице Коммунальной в Советском округе Омска введут дополнительные запреты на парковку транспорта, сообщил мэр города Сергей Шелест. Эта мера направлена на предотвращение возникновения заторов из-за брошенных на обочине автомобилей.

– Знаки 3.28 «Стоянка запрещена» в ближайшее время установят в районе дома № 7 на улице Коммунальной в обоих направлениях, – анонсировал мэр.

Он также напомнил, что несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 2250 рублей.