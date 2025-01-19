История встречи врача и художника в стенах поликлиники.

Мария Голубева, сотрудница консультативной поликлиники Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева, обладает не только медицинскими навыками, но и имеет художественное образование. Около девяти лет назад ее учителем был омский художник, член Союза художников Владимир Сидоров. На протяжении четырех лет мужчина делился своим опытом с Марией, помогая ей развивать свои навыки в искусстве.

Прошло десять лет, когда наставник и его ученица снова встретились в стенах поликлиники. Владимир Сидоров пришел к офтальмологу, чтобы проконсультироваться из-за образования на веке.

– Знакомые Владимира Максимовича напугали его, что нужно срочно удалять образование на веке и нельзя с таким ходить, – поделилась Мария.

Обследование показало, что образование доброкачественное. Мужчина прожил с ним всю жизнь, и оно ему никак не мешало.

– Обсудили основные моменты и варианты развития событий. Что, если надумает, можно удалить планово, без спешки, по комфорту пациента, – рассказала девушка.

Мария выдала своему бывшему педагогу рекомендации по гигиене зрения и договорилась о плановых осмотрах. Девушка также отметила, что для художника зрение имеет первостепенное значение.

– Безмерно счастлива быть ученицей этого необычайного, талантливого человека! Девять лет с момента выпуска прошло, я чуть не расплакалась от счастья встретить Владимира Максимовича, – поделилась своими эмоциями Мария.

Девушка также добавила, что рекомендует всем посетить выставки работ художника.