Теперь нарушительницу закона ждет наказание.

Бдительная жительница многоэтажки на улице 1-й Ленинградской заметила под окнами квартиры женщину, которая что-то прячет в снегу, а потом фотографирует сугробы. Омичка сообщила о подозрительной незнакомке в полицию.

Сотрудники полиции задержали похожую женщину в районе улицы Батумской. В кармане у нее нашли сверток с героином и телефон. Ещё 8 пакетиков с наркотиком правоохранители обнаружили в тайниках, организованных женщиной в микрорайоне Московка. В общей сложности полицейские изъяли 3 грамма героина.

На допросе 42-летняя омичка рассказала, что решила поработать наркокурьером. Она делала закладки и отправляла их координаты куратору в мессенджере.

На женщину завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору.