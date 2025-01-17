Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Ограничение вступит в силу с 1 марта. Большинство таких точек расположено на Левобережье.

С 1 марта в Омской области вводится ограничение на ночную торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в жилых домах. На территории Омска под это ограничение попадают 166 торговых точек. Больше всего их расположено на Левобережье (61 магазин).

В Октябрьском округе находится 51 «наливайка», в городке Нефтяников – 26, еще 15 расположены в Ленинском округе. Меньше всего ночных алкомаркетов в Центральном округе – 13.

·Экономика/Бизнес

Ограничение вступит в силу с 1 марта. Большинство таких точек расположено на Левобережье.

С 1 марта в Омской области вводится ограничение на ночную торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в жилых домах. На территории Омска под это ограничение попадают 166 торговых точек. Больше всего их расположено на Левобережье (61 магазин).

В Октябрьском округе находится 51 «наливайка», в городке Нефтяников – 26, еще 15 расположены в Ленинском округе. Меньше всего ночных алкомаркетов в Центральном округе – 13.