Падение составило 26 % по сравнению с осенью 2023 года.

Сибирский федеральный округ стал единственным в стране, где осенью 2024 года снизился спрос на отдых в санаториях. Лидерами падения стали Республика Тыва (–34 %) и Омская область (–26 %), сообщает портал санатории-россии.рф.

По данным ресурса, в омских санаториях отдохнули 21 312 человек. Это третье место среди сибирских регионов. Лидер – Алтайский край, там в санаториях побывали 40 тыс. человек. В общероссийском рейтинге этот субъект Федерации идет на 7-м месте. Для сравнения, минувшей осенью санатории Краснодарского края приняли более 400 тыс. отдыхающих (это лучший в России показатель), Ставропольский край обслужил свыше 230 тыс. человек, Крым – около 160 тысяч.