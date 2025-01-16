До конца февраля на заезды в загородный отель действует скидка 20 %.

Завтра, 17 января, загородный отель «Сказка» заработает полностью. Гостей ждет отдых в комфортных номерах, кафе, гриль-бар, питание по системе «шведский стол», аквапарк, игропарк и анимационная программа.

– Сегодня постановлением суда деятельность ООО «Лада», отвечающего за организацию питания, возобновлена, – рассказали представители «Сказки». – В судебном заседании представители Роспотребнадзора предоставили заключение о том, что все выявленные ранее нарушения устранены, и не возражали против возобновления деятельности.

Питание по системе «шведский стол» позволит гостям отдыхать и не думать о приготовлении еды. Сбалансированные завтраки, обеды и ужины включают в себя много разных блюд. Поэтому каждый гость сможет найти вариант себе по вкусу.

На территории загородного отеля есть огромный выбор развлечений и услуг для детей и взрослых. В их числе: круглогодичный веревочный парк, большая горка, аквариум, детский игропарк, аквапарк, спа-салон, катание на лыжах, коньках и снегоходе.

Этой зимой в «Сказке» заработал новый каток. Он расположен среди сосен и окружен огнями. На катке играет приятная музыка. В самом отеле гостей развлекают аниматоры. Они проводят творческие и кулинарные мастер-классы, спортивные конкурсы, концерты, кинопоказы, музыкальные вечера, вечерние программы и розыгрыши призов. 20 января начнется программа «Студенческая неделя», которая будет наполнена тематическими развлечениями и сюрпризами.

Отметим, что до конца февраля на заезды в будние и выходные дни действует скидка 20 %. Подробности акции, тарифы, наличие и категории свободных номеров можно уточнить в офисе продаж по телефону 21-80-68 или по адресу: улица Красный Путь, 86а.

https://vk.com/gk_skazka

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