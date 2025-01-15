Ожидающийся штамм вызывает легочные осложнения.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной гриппу и ОРВИ, представители Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Омской области рассказали об особенностях текущего эпидемического сезона. В целом он стандартный, но есть нюансы.

– В России в этом году все-таки ожидается подъем заболеваемости гриппом A, вызванным штаммом H1N1 (свиной грипп). Мы к этому готовимся, потому что для него характерны тяжелое течение и легочные осложнения, т. е. пневмония, – рассказала заместитель министра здравоохранения Ольга Богданова.

Однако пока этот штамм вируса не появился, омичи заражаются другими. Ранее сообщалось , что в этом сезоне в регионе циркулируют уже 17 штаммов гриппа.

– У вируса гриппа специфичные признаки: головная боль, температура выше 38 градусов, общее недомогание и ломота суставов, когда кажется, что болит каждая кость. Как у любого ОРВИ также присутствует заложенность носа, насморк, кашель, иногда бывает болезненность глазных яблок, – напомнила Богданова.

Чтобы не заболеть, врачи советуют носить маски и почаще мыть руки, ведь вирусы распространяются не только воздушно-капельным путем, но и через слизистые, в том числе слизистую носа и желудка.

Омичам также посоветовали при первых признаках гриппа или ОРВИ оставаться дома, не подвергая окружающих риску заболеть. В Минздраве советуют обращаться к врачу и не заниматься самолечением. При гриппе, например, ни в коем случае нельзя принимать аспирин, зато можно парацетамол и противовирусные препараты, например интерфероны.

Активная фаза гриппа длится 3 дня. Если на 4 день вам не становится лучше, это свидетельствует об осложнениях.