Случаи распространения инфекции уже зарегистрированы в прошлом сезоне.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной гриппу и ОРВИ, представители Роспотребнадзора и министерства здравоохранения рассказали грозит ли омичам метапневмовирус, вспышка которого наблюдается в Китае. Оказалось, для Омской области он не новинка.

- Метапневмовирус входит в линейку ОРВИ, это такой же вирус, как, например, аденовирус. Мы ведем еженедельный мониторинг. В этом эпидемиологическом сезоне ни одного случая не зарегистрировано, но в прошлом сезоне регистрировался, - рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская.

По данным Минздрава, обычно в регионе метапневмовирус составляет не более 2 %. В прошлом сезоне ни одного из заболевших не госпитализировали, все перенесли вирус легко.

Особенностью этого вируса является осиплость голоса. В остальном симптомы такие же, как в случае других ОРВИ. Лечение тоже ничем не отличается.