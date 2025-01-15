Омск-Информ
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·Общество

За минувшую неделю в больницы попали 15 из 48 пациентов.
По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, с 6 по 12 января уровень заболеваемости в России увеличился на 7,9 % в сравнении с предыдущей неделей. Медики госпитализировали 1068 заболевших – на 10 % больше, чем в первую неделю.
В Омской области зарегистрировали 48 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 15 пациентов госпитализировали. На предыдущей неделе из 40 заболевших не было ни одного госпитализированного.
·Общество

За минувшую неделю в больницы попали 15 из 48 пациентов.
По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, с 6 по 12 января уровень заболеваемости в России увеличился на 7,9 % в сравнении с предыдущей неделей. Медики госпитализировали 1068 заболевших – на 10 % больше, чем в первую неделю.
В Омской области зарегистрировали 48 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 15 пациентов госпитализировали. На предыдущей неделе из 40 заболевших не было ни одного госпитализированного.