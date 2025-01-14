Омск-Информ
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·Общество

За месяц их число увеличилось на четверть.
В ноябре 2024 года в Омской области стало на 25,1 % больше официально безработных (6 378 человек). Как следует из доклада Омскстата о социально-экономическом положении региона, в октябре их было 5 098 человек.
Однако с мая по октябрь число зарегистрированных безработных в регионе снижалось. По сравнению с ноябрем предыдущего года показатель также на 20 % ниже.
Численность рабочей силы в ноябре составляла 924,6 тыс. человек.
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·Общество

За месяц их число увеличилось на четверть.
В ноябре 2024 года в Омской области стало на 25,1 % больше официально безработных (6 378 человек). Как следует из доклада Омскстата о социально-экономическом положении региона, в октябре их было 5 098 человек.
Однако с мая по октябрь число зарегистрированных безработных в регионе снижалось. По сравнению с ноябрем предыдущего года показатель также на 20 % ниже.
Численность рабочей силы в ноябре составляла 924,6 тыс. человек.
1615