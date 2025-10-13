В Омской области становится все больше безработных

Региональный рынок труда становится более конкурентным.

В августе 2025 года количество официально зарегистрированных безработных в Омской области достигло 7369 человек, по сравнению с предыдущим месяцем их число увеличилось на 152 человека. Рост составил 2,1 %.

Рост числа безработных фиксируют с апреля. Тогда было зарегистрировано 6166 человек, не имеющих постоянной занятости, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на доклад региональной службы статистики.

– Безработными в августе 2025 года официально признаны 1,3 тыс. человек, что на 28,6 % больше, чем в августе 2024 года, – пишет ресурс.

Добавим, что в Омской области минимальное пособие по безработице составляет 2029 рублей, максимальное – 17 301 рубль.