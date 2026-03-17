В Омской области сократился уровень безработицы

В среднем жители региона находят новую должность спустя 3,5 месяца.

Омская область оказалась на 63-й строчке свежего рейтинга регионов России по уровню безработицы, подготовленного «РИА Новости». По итогам четвертого квартала 2025 года количество не трудоустроенных жителей региона составило 2,7 %.

За год уровень безработицы в регионе сократился на 0,3 %. Тем не менее в среднем после увольнения омичам требуется около 3,5 месяца, чтобы найти подходящую вакансию.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве (0,8 %), Новгородской (0,8 %) и Калужской (0,9 %) областях. Также в топ вошли ХМАО, ЯНАО и Нижегородская область с показателем в 1 %.

Сложнее всего ситуация с работой обстоит в регионах Северного Кавказа. В Ингушетии уровень безработицы достиг 25,5 %, в Дагестане – 11,2 %, а в Карачаево-Черкесии – 7,1 %.