Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева сделала заявление.

В Омске 13 января прошла пресс-конференция губернатора Омской области Виталия Хоценко. Отличие нынешнего мероприятия заключалось в том, что как и в прошлом году, его совместили в награждением лучших журналистов в честь Дня Печати.

В ходе пресс-конференции глава региона ответил, в том числе, и на острые вопросы. Например, о судьбе старого Кадетского корпуса и об аресте своего бывшего заместителя главы Министерства цифрового развития Дениса Цуканова.

По словам пресс-секретаря губернатора Мины Ахвердиевой такие мероприятия носят характер доверительной и открытой беседы.

- Это уже вторая пресс-конференция, приуроченная ко Дню Российской печати. Виталия Хоценко отличает открытость, коммуникабельность, он всегда с большим уважением относится к представителям СМИ. В том числе, всегда принимает конструктивную критику, считая, что она во благо. Потому журналисты откликнулись, активно задавали вопросы, - подвела итоги пресс-конференции Мина Ахвердиева.

Такие встречи с прессой в омском облправительстве обещают сделать постоянными. В частности, губернатор предложил создать «Клуб редакторов» для неформального общения.