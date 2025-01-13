Омск-Информ
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·Общество

Вариантов использования комплекса зданий на улице Ленина много.

В ходе сегодняшней пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко поделился планами по использованию пространства старого кадетского корпуса на улице Ленина в центре Омска.

У областного правительства есть ряд вариантов, как можно использовать комплекс зданий. Среди них – создание центра патриотики, переселение музея «Россия – моя история», штаба сибирского казачества, добровольческого центра и регионального центра для проведения молодежных мероприятий. Размещение филиала выставки «Россия» также входит в планы правительства, если Омск сможет пройти федеральный отбор. 

– Есть идея создать «Школу 21» для молодежи, айтишников и цифровиков, – заявил губернатор.

Последняя идея обсуждалась с председателем правления Сбербанка Германом Грефом во время его визита в Омск в октябре прошлого года.

·Общество

Вариантов использования комплекса зданий на улице Ленина много.

В ходе сегодняшней пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко поделился планами по использованию пространства старого кадетского корпуса на улице Ленина в центре Омска.

У областного правительства есть ряд вариантов, как можно использовать комплекс зданий. Среди них – создание центра патриотики, переселение музея «Россия – моя история», штаба сибирского казачества, добровольческого центра и регионального центра для проведения молодежных мероприятий. Размещение филиала выставки «Россия» также входит в планы правительства, если Омск сможет пройти федеральный отбор. 

– Есть идея создать «Школу 21» для молодежи, айтишников и цифровиков, – заявил губернатор.

Последняя идея обсуждалась с председателем правления Сбербанка Германом Грефом во время его визита в Омск в октябре прошлого года.