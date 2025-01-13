Если следствию понадобится помощь со стороны регионального правительства, она будет оказана.
В ходе сегодняшней пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко впервые прокомментировал арест своего бывшего заместителя, экс-главы Минцифры Омской области Дениса Цуканова.
Его задержали 12 декабря и этапировали в Москву. Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Суд отправил Цуканова под домашний арест.
– Неправильно комментировать работу других структур, каждый должен заниматься своей работой. Главным управлением Следственного комитета России ведутся соответствующие следственные действия. Новой информации у нас нет, – сказал Хоценко. – Наблюдаем за следствием, если нужна будет какая-то поддержка, помощь от правительства Омской области, министерства связи, то оказывается и будет оказываться следствию. Следствие и суд должны разобраться в этом деле и принять правильное решение.
Министерством сейчас руководит первый замглавы ведомства Максим Макаленко.