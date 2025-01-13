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·Общество

Причина этого решения неизвестна.
Омская мэрия передумала сдавать в аренду «Доходный дом в стиле модерн» – объект культурного наследия по адресу: Газетный переулок, 3. Извещение об отказе подписал первый вице-мэр, глава департамента имущественных отношений Евгений Романин.
Напомним, дом 1900–1910 годов постройки планировалось сдать в аренду за 880 рублей – по 1 рублю за каждый квадратный метр. Срок аренды должен был составлять 48 лет 11 месяцев 29 дней. Аукцион назначили на 21 января.
Здание уже несколько раз выставляли на аукцион. В 2021 году торги выиграла микрофинансовая организация «Капитал». В феврале победителем аукциона признали омского предпринимателя Ислама Мехтиева, владельца соседней платной парковки, но договор не заключили.
·Общество

Причина этого решения неизвестна.
Омская мэрия передумала сдавать в аренду «Доходный дом в стиле модерн» – объект культурного наследия по адресу: Газетный переулок, 3. Извещение об отказе подписал первый вице-мэр, глава департамента имущественных отношений Евгений Романин.
Напомним, дом 1900–1910 годов постройки планировалось сдать в аренду за 880 рублей – по 1 рублю за каждый квадратный метр. Срок аренды должен был составлять 48 лет 11 месяцев 29 дней. Аукцион назначили на 21 января.
Здание уже несколько раз выставляли на аукцион. В 2021 году торги выиграла микрофинансовая организация «Капитал». В феврале победителем аукциона признали омского предпринимателя Ислама Мехтиева, владельца соседней платной парковки, но договор не заключили.