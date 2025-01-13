Омск-Информ
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·Образование

Новый будет создан на базе кадетской школы-интерната имени Дмитрия Язова.

Министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила о планах по созданию в регионе Казачьего кадетского корпуса. Кадетское образование активно развивается: в 18 школах региона создан 41 казачий кадетский класс.

– Планируем преобразовать Казачью кадетскую школу-интернат имени Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова в Казачий кадетский корпус министерства образования Омской области, – написала Степанова в своем телеграм-канале.

«Старый» кадетский корпус, находящийся в ведении Минобороны РФ, несколько лет назад переехал с улицы Ленина в центре Омска на Левобережье, где для него был построен комплекс зданий. Помещения, где ранее учились кадеты, власти называют аварийными. Где будет размещаться Казачий кадетский корпус, пока неизвестно.

·Образование

Новый будет создан на базе кадетской школы-интерната имени Дмитрия Язова.

Министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила о планах по созданию в регионе Казачьего кадетского корпуса. Кадетское образование активно развивается: в 18 школах региона создан 41 казачий кадетский класс.

– Планируем преобразовать Казачью кадетскую школу-интернат имени Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова в Казачий кадетский корпус министерства образования Омской области, – написала Степанова в своем телеграм-канале.

«Старый» кадетский корпус, находящийся в ведении Минобороны РФ, несколько лет назад переехал с улицы Ленина в центре Омска на Левобережье, где для него был построен комплекс зданий. Помещения, где ранее учились кадеты, власти называют аварийными. Где будет размещаться Казачий кадетский корпус, пока неизвестно.