Омск-Информ
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·Общество

Купания пройдут при –20...–24 градусах.
На Крещение в Омской области похолодает. Как сообщает министерство региональной безопасности, ночью 18 января будет –24 градуса, днем –15. Ночью 19 января будет –20, днем –9.
– Помните, что погружение в прорубь один раз в году – сильнейший стресс для организма. Чтобы празднование прошло безопасно, необходимо соблюдать правила купания в проруби на Крещение, – отметили в министерстве.
Для безопасности зимних купаний купель должна соответствовать следующим требованиям:
  • размещение на открытом участке водоема с пологим, чистым дном;
  • глубина не более 1,2–1,8 м;
  • отсутствие промоин, спусков воды в пределах 100 м.
Окунаться можно только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей.
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·Общество

Купания пройдут при –20...–24 градусах.
На Крещение в Омской области похолодает. Как сообщает министерство региональной безопасности, ночью 18 января будет –24 градуса, днем –15. Ночью 19 января будет –20, днем –9.
– Помните, что погружение в прорубь один раз в году – сильнейший стресс для организма. Чтобы празднование прошло безопасно, необходимо соблюдать правила купания в проруби на Крещение, – отметили в министерстве.
Для безопасности зимних купаний купель должна соответствовать следующим требованиям:
  • размещение на открытом участке водоема с пологим, чистым дном;
  • глубина не более 1,2–1,8 м;
  • отсутствие промоин, спусков воды в пределах 100 м.
Окунаться можно только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей.
1547