Руководство учреждения планирует привести в порядок кабинеты узких специалистов и коридоры.

В омском Минздраве продемонстрировали, как выглядят кабинеты в городской поликлинике №2 после капительного ремонта на улице 10 лет Октября, 179.

Реконструкция велась за государственный счет по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» в поликлинике в конце прошлого года провели масштабное обновление.

Преобразились кабинеты хирурга, ЛОРа, прививочный и процедурный кабинеты, дневной стационар, кабинеты стоматологического и терапевтического отделения, отделение физиолечения и клинико-диагностическая лаборатория.

Проведен капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, системы электроснабжения, пожарной сигнализации.

Завершается отделка регистратуры и входной группы медицинского учреждения.

Сообщается, что после ремонта медицинские помещения стали функциональнее и комфортнее, а навигация по кабинетам для пациентов стала удобнее.

Руководство учреждения также планирует привести в порядок кабинеты врачей-терапевтов, узких специалистов и коридоры.