Крупный омский микрорайон официально остается без медучреждений

Минздрав объясняет переезд проблемами с нормативами.

Фото: Freepik.com

Жители омской Рябиновки пожаловались на закрытие местной поликлиники и женской консультации. Судя по их сообщениям на странице губернатора Омской области Виталия Хоценко, таким образом микрорайон может вовсе остаться без врачей.

– Рябиновку хотят оставить без больниц. Обратите на это внимание. Гинекология уже съезжает. Детская и взрослая поликлиники остаются до мая и потом тоже съезжают. Куда потом бежать с детьми, элементарно за справкой в сад, который тоже находится на территории Рябиновки? Как можно оставить детей и взрослых без врачей? Мне, чтоб взять справку для ребенка сейчас, нужно пройти 5 домов. А если больница съедет, то нужно будет с тремя детьми ехать неизвестно куда, – пожаловалась омичка.

В региональном минздраве «Омск-информу» подтвердили переезд медучреждений, объяснив его тем, что нынешние помещения не соответствуют нормативным требованиям.

– Место, в котором сейчас расположены детская и взрослая поликлиники, а также женская консультация, не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к медучреждениям. Арендатор отказывается приводить помещение к необходимым стандартам, минздрав не имеет права проводить ремонтные работы в арендуемом помещении за счет бюджетных средств. Будем подавать заявку на финансирование на покупку или постройку объекта здравоохранения в Рябиновке, – заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что до открытия нового медучреждения детей будут принимать в филиалах детской поликлиники № 2 им. Скворцова на 4-й Любинской, 38/1, и на Дианова, 20 – в зависимости от места проживания.

Взрослых, в свою очередь, будут обслуживать в филиале городской поликлиники № 6 на 2-й Любинской, 2б, а женщин, нуждающихся в консультации, примут в филиалах клинического родильного дома № 6 на Перелета, 3, и 2-я Солнечная, 34.