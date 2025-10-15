Конкуренты платным: врачи в омских поликлиниках станут работать по выходным

Взрослые и детские медики перейдут на шестидневку.

Минздрав Омской области

Омские поликлиники с 27 октября изменят режим работы. Теперь врачи станут принимать пациентов не только в будни, но и по субботам. Воскресенье останется выходным днем.

Поликлиники для взрослых перейдут на шестидневку. И с понедельника по пятницу примут пациентов с 8 до 19:30 часов, а в субботу – с 9 до 15 часов.

В неотложной форме, в том числе на дому, врачи работают ежедневно, включая праздники и выходные.

Детские поликлиники с понедельника по пятницу будут работать с 8 до 19:30 часов, а в субботу – с 8 до 14 часов. Детские медики, как и взрослые, станут работать ежедневно в неотложном режиме.

Можно сделать вывод, что тем самым государственные поликлиники создадут некоторую конкуренцию платным медицинским учреждениям, работающим в большинстве своем без выходных.