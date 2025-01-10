Омск-Информ
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·Общество

Самый высокий уровень – у трудоспособного населения региона.

С 1 января в Омской области увеличился размер прожиточного минимума. Как пояснили в региональном Минтруде, от этого показателя зависит размер помощи по некоторым направлениям социальных контрактов.

Прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 15 428 рублей. Для трудоспособного населения он вырос до 16 816 рублей, для пенсионеров – 13 268 рублей и 14 965 рублей – для детей.

·Общество

Самый высокий уровень – у трудоспособного населения региона.

С 1 января в Омской области увеличился размер прожиточного минимума. Как пояснили в региональном Минтруде, от этого показателя зависит размер помощи по некоторым направлениям социальных контрактов.

Прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 15 428 рублей. Для трудоспособного населения он вырос до 16 816 рублей, для пенсионеров – 13 268 рублей и 14 965 рублей – для детей.