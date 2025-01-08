В ходе операции выяснилась хорошая новость – новообразование у пациентки оказалось доброкачественным.

Кардиохирурги Областной клинической больницы успешно сделали операцию 64-летней омичке с крайне редкой патологией — опухолью сердца. В отделение пациентка поступила, когда ей требовалась неотложная помощь. В течение месяца она жила с повышенной температурой тела и пониженным гемоглобином.

По результатам исследований медики выявили опухоль в правом предсердии. Наличие подобного новообразование могло привести к внезапной сердечной смерти, к системным эмболиям.

В ходе изучения выяснилось, что опухоль прикреплена к передней створке митрального клапана, такая патология составляет около 1,5% от всех новообразований. Операция по иссечению опухоли прошла успешно. А гистология показала, что новообразование носит доброкачественный характер. Пациентка уже выписана из стационара на амбулаторное лечение.