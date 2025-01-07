Заведение работает на месте некогда популярного кафе с выпечкой и значительно расширило ассортимент.

Стало известно, что на месте кофейни «Синнабон» в ТЦ «Омский» заработала кофейня-булочная Love Buns. В меню, помимо сладкой выпечки, появились и сытные позиции, с начинкой из горбуши или пепперони. Помимо кофе, в заведении представлены какао, матча и чай. Здесь также можно приобрести бутерброды и овощной суп-пюре.

Отметим, что у новой кофейни тот же владелец, что и у «Синнабона», компания «Музыка и кино». Совладелец фирмы Максим Иволгин в прошлом году зарегистрировал товарный знак Love Buns.