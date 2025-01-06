Экс-глава «Арлекина» ушел после продолжительной болезни.

В Омске объявлена дата прощания с бывшим экс-директором театра кукол «Арлекин» Станиславом Дубковым. Он ушел на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Последние 6 лет театральный деятель был прикован к постели.

Дубков кончил Иркутское театральное училище и Свердловский государственный театральный институт. В 1975-1989 годах он являлся артистом Омского областного театра кукол, а с 1989 по 1996 год занимал пост заместителя художественного руководителя Омского театра кукол. Кроме того, актер на протяжении 23 лет возглавлял театр «Арлекин».

За свою жизнь Станислав Дубков получил множество наград. Среди них — почетный знак «За достижения в культуре», премия А. T. Варжало «За вклад в развитие искусства кукольного театра».

Прощание со Станиславом Дубковым пройдет 9 января с 12:00 до 13:00 в Омском государственном театре куклы, актера, маски «Арлекин».