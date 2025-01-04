Кроме этого, прокуратура может инициировать изъятие у него имущества в пользу государства.

По уголовному делу бывшего зампредседателя правительства Омской области Владимира Куприянова арестованы четыре банковских счета, на которых находятся несколько миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– Суд по решению следствия арестовал четыре банковских счета по делу Куприянова, открытых ранее в банке ВТБ. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей, – сказал собеседник агентства.

Арест счетов связан с тем, что при рассмотрении дела по существу к Куприянову и другим фигурантам уголовного дела может быть заявлен гражданский иск. Также прокуратура может инициировать изъятие имущества Куприянова в пользу государства.

Владимир Куприянов был задержан в начале июне 2024 года и этапирован в Москву. Его обвиняют в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Сейчас бывший чиновник находится в одном из столичных изоляторов, срок его содержания под стражей продлен до 4 февраля.

Еще одним фигурантом дела является бывший директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). На протяжении ряда лет Башуров давал Куприянову взятки за попустительство по службе и общее покровительство. Предметами взяток были деньги, имущество, а также услуги имущественного характера.