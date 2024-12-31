Омск-Информ
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·Общество

«Группа компаний «Вместе» будет владеть акциями «АБ ИнБев Эфес».
Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень имущества российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. «Группе компаний «Вместе» передали 15 831 786 776 обыкновенных акций и 92 943 привилегированные акции «АБ ИнБев Эфес», принадлежащего АВ Inbev Efes BV.
Зарегистрировано предприятие в Московской области, а заводы находятся в нескольких регионах, в том числе в Омске. Здесь производят пиво. Предприятие – крупнейший налогоплательщик Омского областного бюджета – 8,8 млрд рублей. Выручка омского завода по итогам 2023 года составила 18,2 млрд рублей. Как сообщают «Коммерческие вести», численность предприятия – 442 человека.
·Общество

«Группа компаний «Вместе» будет владеть акциями «АБ ИнБев Эфес».
Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень имущества российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. «Группе компаний «Вместе» передали 15 831 786 776 обыкновенных акций и 92 943 привилегированные акции «АБ ИнБев Эфес», принадлежащего АВ Inbev Efes BV.
Зарегистрировано предприятие в Московской области, а заводы находятся в нескольких регионах, в том числе в Омске. Здесь производят пиво. Предприятие – крупнейший налогоплательщик Омского областного бюджета – 8,8 млрд рублей. Выручка омского завода по итогам 2023 года составила 18,2 млрд рублей. Как сообщают «Коммерческие вести», численность предприятия – 442 человека.