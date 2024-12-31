Мы ценим ваше доверие и продолжим радовать актуальными новостями, интересными материалами и новыми проектами.

Уважаемые читатели «Омск-информа»! Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть этот волшебный праздник принесет вам радость, тепло домашнего очага и исполнение самых заветных желаний.

Мы благодарим каждого из вас за то, что были с нами в течение всего года. Благодаря вам в 2024-м сайт совершил настоящий прорыв – в марте и августе месячная аудитория портала составила более миллиона уникальных посетителей, а в рейтинге Live Internet «Омск-информ» стабильно занимает первое место среди омских новостных ресурсов. Спасибо вам за это!

Ваше внимание к нашим материалам, ваши комментарии помогают нам становиться лучше день ото дня. Мы ценим ваше доверие и продолжим радовать вас актуальными новостями, интересными материалами и новыми проектами.

Пусть Новый год станет для всех нас временем новых возможностей, успехов и счастья. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и веры в чудеса!