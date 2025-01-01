Мы собрали изменения, касающиеся денежных выплат, штрафов, и другие новшества, актуальные для омичей в 2025 году.

В конце декабря ЦБ оценил инфляцию по 2024 году чуть менее чем в 10 %. Сокращение реальных доходов, как обычно, компенсируется повышением МРОТ и прожиточного минимума, индексацией пенсий и иных социальных выплат. Одновременно с этим растут тарифы и штрафы. Кроме того, с начала года установлена новая шкала НДФЛ, введен ипотечный стандарт, изменения коснулись налоговых вычетов. Есть и другие важные нововведения, которые затронут большинство омичей.

Прожиточный минимум и МРОТ

Федеральный новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 год увеличен на 3000 рублей и составляет 22 440 рублей. В Омской области для реального сектора экономики МРОТ повышен до 26 151 рубля. Для сотрудников некоммерческих организаций и бюджетников «минималка» чуть ниже – 25 806 рублей. Это с учётом районного коэффициента, который равен в регионе 1,15 и до уплаты подоходного налога.

Напомним, что на 2024 год МРОТ в Омской области составлял 22 425 и 22 128,3 рубля соответственно.

«Минималку» снова привязали к медианной зарплате, и она составляет 48 % от этого показателя. Напомним, что медианная зарплата делит всех работающих россиян на две группы: половина зарабатывает больше этой суммы, вторая – меньше. Медианная зарплата за предыдущий год перед принятием решения, то есть в 2023-м, составляла 46 751 рубль. И она существенно отличается от актуальной на сегодня средней заработной платы.

Величина прожиточного минимума для омичей выросла на 12,4 %. В расчете на душу населения ПМ составляет 15 428 рублей (увеличение на 1 705 рублей); для трудоспособного населения – 16 816 рублей (увеличение на 1 858 рублей); для пенсионеров – 13 268 рублей (увеличение на 1 466 рублей); для детей – 14 965 рублей (увеличение на 796 рублей).

ПМ на 2025 год установило региональное правительство еще в июле 2024 года. И эти цифры оказались ниже, чем по России в целом. В среднем по стране ПМ составляет 16 733 рубля; для трудоспособных – 19 329 руб.; для пенсионеров – 15 250 руб.; для детей – 17 201 рубль.

Новая шкала НДФЛ и налоговые вычеты

С 2025 года заработала новая пятиступенчатая шкала НДФЛ.

При доходе менее 2,4 миллиона рублей в год или менее 200 тысяч рублей в месяц – 13 %;

2,4 – 5 миллионов рублей в год или от 200 тысяч до 416,7 тысячи рублей в месяц – 15 %;

5 – 20 миллионов рублей в год или от 416,7 тысячи до 1,67 миллиона рублей в месяц – 18 %;

20 – 50 миллионов рублей в год или от 1,6 до 4,17 миллиона рублей в месяц – 20 %;

от 50 миллионов рублей в год – 22 %.

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме, превышающей пороговый уровень.

С января введена новая форма документов для получения налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и утверждена новая форма налоговой декларации.

Увеличены налоговые вычеты на детей при расчете НДФЛ. Суммы теперь будут следующими: 1400 рублей – на первого ребенка, 2800 рублей (вместо 1400) – на второго, 6000 рублей (вместо 3000) – на третьего и последующих детей, 12 тысяч (вместо 6000) – на ребенка-инвалида. С этих сумм родителям вернут 13 % ежемесячно.

Увеличился лимит дохода, при котором применяются вычеты на детей, – до 450 тысяч рублей в год (вместо 350 тысяч).

Теперь можно получить дополнительный налоговый вычет за прохождение диспансеризации и сдачу норм ГТО в размере 18 тысяч рублей. Чтобы человеку, следящему за своим здоровьем, вернуть 2340 рублей (13 % от 18 тысяч), в один год надо пройти диспансеризацию и получить значок ГТО. Льгота предоставляется один раз в текущем году и не переносится на следующий.

Безработных регистрируют проще

Проще стало регистрироваться в качестве безработных: все документы можно подать через «Госуслуги» или сайт «Работа в России» онлайн. В центрах занятости для ищущих работу теперь составляется личный план, а личные дела оформляют в электронном виде.

Индексация пособия по безработице составила 7,3 %. Его максимальный размер в первые три месяца составит 14 742 рубля, затем – 5,7 тысячи рублей. Минимальный уровень пособия – 1,7 тысячи рублей.

Пенсии проиндексируют всем

Прибавку получили все пенсионеры, а не только неработающие. Рост составил 7,3 %, но это не окончательная цифра, позже ее могут скорректировать с учетом годовой инфляции по 2024 году. Фиксированная часть страховой пенсии по старости в новом году вырастет на 600 рублей и составит чуть более 8,7 тысячи рублей, стоимость пенсионного балла увеличится до 142 рублей. Подробнее о том, как индексируются страховые пенсии для работающих пенсионеров здесь . https://omskinform.ru/news/201011

Маткапитал и пособия

Размер материнского капитала увеличится после индексации в феврале: на первого ребенка он составит 676 398,58 рубля, на второго и последующих – 893 835,55 рубля.

Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 794 тысячи рублей за 140 дней декретного отпуска в 2025 году. Для работающих родителей максимальная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится до 68,9 тысячи рублей в месяц.

Госпошлины рванули вверх

Пошлины при сделках с недвижимостью теперь определяются на основе кадастровой стоимости. Если она не превышает 20 миллионов рублей, за оформление документов придется заплатить четыре тысячи рублей (было 2000 рублей).

«Подорожал» развод: каждый из супругов с этого года при разводе заплатит по 5 тысяч рублей (было 650 рублей). При смене фамилии и/или имени также придется выложить 5 тысяч рублей.

Вдвое увеличилась стоимость выписки из реестра ЕГРН: за электронную до 700 рублей, за бумажную – 1740 рублей.

Пошлины на ввоз иномарок повысились с 20 % до 38 %. За автомобиль стоимостью от 1,2 до 2,7 миллиона рублей придется заплатить 11,7 тысячи рублей (было 8,5 тыс. руб.).

Существенно вырос утилизационный сбор для электромобилей.

Штрафы для автомобилистов

Штрафы ГАИ выросли в 1,5 раза. За превышение скорости на 20–40 км/ч придется заплатить 750 рублей (было 500). А еще Госдума уменьшила скидку при оперативной уплате штрафов за нарушения ПДД – с 50 до 25 процентов.

Штраф за непристегнутый ремень безопасности поднялся до 1,5 тысячи рублей. Выезд на встречку влетит в 7,5 тысячи рублей (было 5 тысяч), а за вождение в нетрезвом виде придётся выложить 45 тысяч рублей (было 30 тысяч).

Из хороших новостей – водительские удостоверения, срок действия которых подходит к концу в 2025-м, продлят на три года автоматически. При этом обращаться в ГАИ не нужно.

Росстат с января ввел новую форму отчетности о ДТП, а в марте начнут действовать новые правила регистрации автомобиля в ГАИ. Уже не понадобится предоставлять полис ОСАГО, документ можно будет оформить после завершения регистрации. Обязанность иметь полис при управлении транспортным средством никто не отменял.

Новый ипотечный стандарт

Вступил в действие стандарт защиты ипотечных заемщиков. Банки обязали подробнее информировать клиентов об условиях кредитования и возможных рисках.

Запрещена скрытая переплата. Застройщикам больше не удастся договариваться с банками о снижении ипотечной ставки за счет удорожания жилья.

Использовать кредиты или кэшбек от застройщика для первоначального взноса запрещено – примут только собственные деньги.

Все средства заемщиков банки обязаны размещать на эскроу-счетах – они защищены системой страхования. Переводы на аккредитивы с 1 января больше невозможны.

Если заемщик закрыл льготную ипотеку досрочно, банк вернет часть переплаты.

Максимальный размер ипотечного кредита составит 80 % от стоимости жилья, срок выплаты ограничен 30 годами.

Часть новых правил ипотечного стандарта заработает с 1 июля. Важно понимать, что все это касается только новых ипотечных кредитов.

ИЖС и собственность за землю

Обязательным при индивидуальном жилищном строительстве вслед за многоквартирным станет использование эскроу-счетов. На них также будут храниться деньги заказчиков. Норма вводится с марта для защиты от недобросовестных застройщиков.

С марта вступит в силу закон для владельцев земли, в том числе в СНТ. Земельные участки должны начать активно использоваться в течение трех лет после приобретения. Речь идет о строительстве на участке, обработке земли. Если участок окажется заброшенным, владельцу грозит штраф – от 20 до 50 тысяч рублей. Возможно даже изъятие земли, если ею длительно никто не занимается.

С этого года появился налог на бани, сараи и теплицы. Хозпостройки площадью более 50 квадратных метров их владельцы обязаны задекларировать и подать документы в налоговую. Предусмотрена льгота на один из объектов.

Самозапрет на выдачу кредита

Защититься от мошенников можно будет с помощью самозапрета на выдачу банковских кредитов и микрозаймов. С марта это можно будет сделать через «Госуслуги,» а с сентября – в МФЦ. При оформлении самозапрета в кредитной истории появится специальная отметка о этом. Банки при проверке кредитной истории и наличии такой записи уже не смогут одобрить кредит и откажут в заявке.

Устанавливать и снимать ограничение можно будет любое количество раз, причём бесплатно. Снять запрет на оформление кредитов можно будет так же, как и установить его – через портал госуслуг или МФЦ.

Вероятно, в наступившем году усилятся меры по противодействию мошенникам, которые буквально атакуют жителей России, в том числе омичей, и вынуждают оформлять кредиты, при этом воруют эти средства. В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий «период охлаждения». Предлагается при оформлении кредита от 50 до 200 тысяч рублей давать 4-часовую отсрочку на принятие решения. А для займов свыше 200 тысяч время «на подумать», предлагается установить длительностью 48 часов. Решение может быть принято уже в первом квартале текущего года.

ЖКУ для омичей дороже

Увеличение тарифов на услуги ЖКХ в России запланировано на июль 2025 года, «коммуналка» в среднем подорожает на 11,9 %. Однако в Омске и Омской области предельный рост на ЖКУ составит 16,1 %.

К примеру, а 14 % повысятся тарифы на холодное водоснабжение, газоснабжение (сжиженный газ в баллонах), поставку угля и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, с января омичам придется больше платить за содержание жилья. Подробнее об этом здесь. https://omskinform.ru/news/199912

Другие новшества 2025 года

SIM-карты будут четко привязаны к паспортным данным покупателя. Причем «симку» не активируют без проверки через Госуслуги или Единую биометрическую систему, после чего информация попадёт в реестр Роскомнадзора.

С января запрещено оформлять корпоративные SIM-карты на сотрудников, которые не оформлены официально.

С апреля вводится ограничение количества номеров на одного абонента – до 20 для россиян и до 10 для иностранных граждан.

Цифровые рубли будут учитываться при банкротстве.

Выросли минимальные цены на вейпы и табак. С января самая дешевая пачка сигарет стоит не менее 135 рублей (было 129).

Увеличились минимальные цены на жидкости для вейпов и электронных сигарет: 63 рубля за 1 мл в флаконе (было 60); 80 рублей за 1 мл в картриджах или капсулах (было 0, 76); 106 рублей за 1 мл в одноразовых электронных системах (было 101).

Разрешена пересылка трудовых книжек за границу. Раньше это можно было делать только внутри страны.

В 2025 году планируется утвердить ГОСТ на производство шаурмы. Роскачество озаботилось проблемой качества этого популярного блюда из-за многочисленных нарушений при его производстве и случаем отравления. Правда, ГОСТ не будет носить обязательный характер, и непонятно, как его принятие скажется на безопасности шаурмы.