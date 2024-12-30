Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества.

Мэрия Омска напомнила горожанам об ограничениях реализации алкоголя во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества.

– Ограничение реализации алкоголя затронет мероприятия в парках культуры и отдыха «Советский» и им. 30-летия ВЛКСМ, где намечены массовые игровые и концертные программы, а также во время рождественских катаний, запланированных на стадионах «Энергия» и «Юность», на территории детско-юношеской спортшколы в Крутой Горке и вблизи ледового дворца спорта имени Леонида Киселева, – сообщили в городской администрации.

Продавать алкоголь, в том числе пиво, будет запрещено за два часа до проведения мероприятий и в течение двух часов после их окончания.