Омск-Информ
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·Общество

Несколько блоков льда уже разбиты.

В паблике «Ревизорро Омск» появились снимки с праздничной локации «Зимний Любинский» на улице Музейной. Буквально на этой неделе здесь построили горку из блоков, которая начала разрушаться.

– «Зимний Любинский» только открылся, а горки уже разбили. Как вы считаете, кто виноват? – вопрошает автор поста.

В этом году темой пространства стал «Русский ледъ». Локация проработает до 26 января.

·Общество

Несколько блоков льда уже разбиты.

В паблике «Ревизорро Омск» появились снимки с праздничной локации «Зимний Любинский» на улице Музейной. Буквально на этой неделе здесь построили горку из блоков, которая начала разрушаться.

– «Зимний Любинский» только открылся, а горки уже разбили. Как вы считаете, кто виноват? – вопрошает автор поста.

В этом году темой пространства стал «Русский ледъ». Локация проработает до 26 января.