Уже на этих выходных омичи смогут прокатиться на тюбингах и ледянках с горки.

Парк имени 30-летия ВЛКСМ готовится к открытию сезона зимних активностей. Сейчас специалисты занимаются заливкой комбинированной горки. Всего их четыре, и все они разного уровня.

– Первые две, трехметровую и шестиметровую, уже готовят к открытию, – рассказала худрук парка Татьяна Борисенко. – Заливку оставшихся будем планировать с учетом погодных условий.

Покататься на тюбингах и ледянках омичи смогут уже в это воскресенье, 15 декабря. Также в этот день заработает прокат коньков. Для гостей парка подготовили две площадки. Одна находится рядом с комплексом «Горки-парк», а другая – со стороны улицы Масленникова.