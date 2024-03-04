Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Это произошло на день позже, чем в прошлом году.
В омском парке 30-летия ВЛКСМ перестал работать комплекс «Горки-парк». Катания завершили в связи с устойчивой теплой погодой. Отметим, что в прошлом году о закрытии «Горки-парка» сообщили 3 марта.
В ближайшие дни температура воздуха в Омске может подниматься до +2 градусов. Минимальная температура днем составит –8.
В МЧС уже предупредили омичей, что лед на водоемах из-за потепления стал рыхлым и тонким. Выходить на него небезопасно.
2025
·Общество

Это произошло на день позже, чем в прошлом году.
В омском парке 30-летия ВЛКСМ перестал работать комплекс «Горки-парк». Катания завершили в связи с устойчивой теплой погодой. Отметим, что в прошлом году о закрытии «Горки-парка» сообщили 3 марта.
В ближайшие дни температура воздуха в Омске может подниматься до +2 градусов. Минимальная температура днем составит –8.
В МЧС уже предупредили омичей, что лед на водоемах из-за потепления стал рыхлым и тонким. Выходить на него небезопасно.
2025