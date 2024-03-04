Спасатели предупреждают жителей региона о том, что в любой момент можно оказаться в ледяной воде.

Спасатели предупреждают жителей региона о том, что в любой момент можно оказаться в ледяной воде.

На прошлой неделе в Омской области проходил четвертый этап профилактической акции «Безопасный лед». Около 1,5 тыс. сотрудников МЧС и других ведомств активно общались со взрослыми и детьми, напоминая, что с весенним потеплением лед меняет структуру, становится крайне опасным и в любой момент можно провалиться.

– С приходом весны лед становится рыхлым, хрупким и теряет свою прочность. С потеплением начинает подмывать нижний слой льда, поэтому, даже если сверху на ледяном покрытии нет видимых изменений, следует остерегаться выхода на водоемы. Особенно настоятельно рекомендую рыбакам отказаться от промысла. Улов не стоит вашей жизни. К примеру, весной прошлого года в старице в Малокулачье рыбак провалился под лед. Вокруг никого не было. И если бы не случайный прохожий, гулявший с собакой, то могла случиться трагедия, – рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Звеков. –Спаситель, кстати, также несколько раз проваливался в воду, вытаскивая мужчину из ледяной ловушки.

Спасатели просят строго-настрого запретить детям приближаться к водоемам.