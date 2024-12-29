Коллекционер собирает не только советские стеклянные игрушки, но и открытки.

На сайте Avito появилось объявление о продаже советских елочных игрушек. Владельцем коллекции является омичка Виктория. За одну игрушку она просит от 150 рублей. В основном это раритетные экземпляры конца 1950-х годов. Часть коллекции омичка получила в наследство от родителей.

Интересно, что в целости и сохранности до наших дней в квартире коллекционера дожили целые наборы сказочных персонажей, знакомые взрослым горожанам с детства. Секрет прост: омичка не украшает этими игрушками елку, предпочитая современные украшения.

– Стараюсь украшать современными игрушками, потому что за дни, пока елка стоит в доме, одна-две игрушки могут разбиться, – цитирует коллекционера Ngs55.ru – Поэтому они у меня все аккуратно сложены. Когда задавала другим коллекционерам вопрос, вешают ли они игрушки на елку, получала удивленный взгляд и один и тот же ответ: «Нет, а зачем?».

Однако основной объект интересов Виктории – старые открытки с 1950-х годов.