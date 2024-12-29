Для свободного входа 7 января открыты пять локаций.

В Рождество, 7 января, в Омске можно будет бесплатно покататься на городских катках. Об этом рассказали в администрации Омска.

Основной площадкой рождественских катаний станет стадион «Энергия». Там в 17 часов пройдет торжественное открытие мероприятия. Омичей ждут танцевальные номера, конкурсы и интерактивные площадки.

Бесплатно также можно покататься на катках:

стадион «Юность» (ул. Богдана Хмельницкого, д. 221);

БУ ДО «СШ «Крутая Горка» (ул. Полтавцева, д. 2/1);

стадион «Энергия» (ул. Челюскинцев, д. 98/1);

каток у ледовой арены имени Леонида Киселева (ул. 70 лет Октября, д. 8, корп. 1).

Выйти на лед без оплаты можно будет весь день. Услуги по прокату и заточке коньков в акцию не входят. Омичи могут воспользоваться гардеробом, теплыми раздевалками и приобрести горячее питание.

Бесплатный выход на лед и прокат коньков будут доступны для участников специальной военной операции и членов их семей по пригласительным билетам с 17 до 18 часов на следующих площадках: