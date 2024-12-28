Режим повышенной готовности ввели несколько лет назад из-за ковида.

Вчера, 27 декабря, появилось распоряжение, подписанное губернатором Омской области Виталием Хоценко. С помощью этого документа в регионе продлили режим повышенной готовности, который ввели еще 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

На этот раз режим повышенной готовности продлили до 28 февраля 2025 года. Причиной такого решения стала сложная обстановка в регионе из-за ковида.

Напомним, в начале этой недели федеральный оперштаб по коронавирусу сообщил, что за с 16 по 22 декабря в Омской области 269 человек заболели ковидом. 15 человек были госпитализированы, а еще один пациент умер.