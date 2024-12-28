Омск-Информ
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·Общество

Аэропорт закупает установки для досмотра ручной клади и багажа.

Омский аэропорт решил закупить новые рентгено-телевизионные установки для досмотра ручной клади и багажа пассажиров. Стоимость одноракурсной установки составила 3,9 млн рублей, а двуракурсной – почти 7 млн рублей.

В комплекте к устройствам должны идти роликовые столы с ограничителями ручной клади, выносные пульты управления оператора и многое другое. Что касается самих установок, то они должны показывать в цвете предметы, которые находятся в багажах пассажиров, выделять органику и подозрительные предметы.

Отметим, что в октябре аэропорт уже покупал установку для досмотра багажа. Тогда компания потратила на ее покупку 6,2 млн рублей.

·Общество

Аэропорт закупает установки для досмотра ручной клади и багажа.

Омский аэропорт решил закупить новые рентгено-телевизионные установки для досмотра ручной клади и багажа пассажиров. Стоимость одноракурсной установки составила 3,9 млн рублей, а двуракурсной – почти 7 млн рублей.

В комплекте к устройствам должны идти роликовые столы с ограничителями ручной клади, выносные пульты управления оператора и многое другое. Что касается самих установок, то они должны показывать в цвете предметы, которые находятся в багажах пассажиров, выделять органику и подозрительные предметы.

Отметим, что в октябре аэропорт уже покупал установку для досмотра багажа. Тогда компания потратила на ее покупку 6,2 млн рублей.