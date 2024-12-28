Омск-Информ
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·Общество

Геннадий Долматов исполнил мечты нескольких детей из разных сельских поселений Омского района.

Без Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» уже невозможно представить Новый год. Прекрасная, добрая традиция прижилась и в Омском районе. Ее главная цель – сделать мир чуточку добрее, исполнив заветные желания детей, которым просто необходимо настоящее новогоднее чудо.

Глава Омского района Геннадий Долматов принимает участие в акции не впервые. В этом году он исполнил мечты двух юных жительниц Надеждинского сельского поселения – Кристины Лаутеншлегер и Софьи Бабич, Платона Носкова из Пушкино, а также Елизаветы из Петровского поселения. Ученица 6-го класса Софья Бабич в данный момент ждет своего папу, который находится в зоне проведения специальной военной операции по контракту. Софья – волонтер, активно помогает в сборе гуманитарной помощи, готовит поздравительные открытки для наших земляков. Поздравление, которое написала девочка, передали с гуманитарной помощью, и каким-то невероятным образом оно попало именно к ее отцу. Очередное предновогоднее чудо случилось сегодня. Как и многие ребятишки перед зимними праздниками, Софья загадала желание. Его исполнил глава района Геннадий Долматов, который передал ей новенький планшет. Наверняка он пригодится шестикласснице в ее учебе. За трехлетнюю Кристину Лаутеншлегер подарок получала ее сестра Настя. В данный момент Кристина проходит серьезное лечение. И исполнение простой детской мечты наверняка придаст ей сил для выздоровления. Девочка попросила набор для творчества, и ее желание исполнилось. Вместе с набором Геннадий Долматов подарил малышке большую мягкую игрушку.

 

Вместе с главой района подарки вручила и депутат районного совета, директор школы Омского сельского поселения Оксана Горчакова. После вручения подарков прошло чаепитие с самыми разными сладостями. Глава района спросил школьниц об их успеваемости, о том, как продвигается учеба и как даются предметы, об их семьях.

В память о предновогоднем чуде у девочек останутся и фотографии у новогодней елки в администрации Надеждинского поселения.

– Мне очень нравится дарить подарки. А акция «Елка желаний» еще и дает возможность исполнить совершенно конкретную новогоднюю мечту ребенка. Пусть подарки, которые мы вручили детям, доставят искреннюю радость, ведь желания, если в них очень верить, и правда сбываются, – поделился Геннадий Долматов.

Также глава района заехал в гости к семье Носковых из Пушкино, в которой подрастает четверо детей: Дмитрий, Кирилл, Злата и Платон. Кирилл попросил велосипед для младшего брата Платона.

Елизавета из Петровского поселения тоже из многодетной семьи. Девочка любит мастерить своими руками красивые поделки и радовать близких. На Новый год она мечтала получить планшет для рисования. Ее мечта сбылась.  

·Общество

Геннадий Долматов исполнил мечты нескольких детей из разных сельских поселений Омского района.

Без Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» уже невозможно представить Новый год. Прекрасная, добрая традиция прижилась и в Омском районе. Ее главная цель – сделать мир чуточку добрее, исполнив заветные желания детей, которым просто необходимо настоящее новогоднее чудо.

Глава Омского района Геннадий Долматов принимает участие в акции не впервые. В этом году он исполнил мечты двух юных жительниц Надеждинского сельского поселения – Кристины Лаутеншлегер и Софьи Бабич, Платона Носкова из Пушкино, а также Елизаветы из Петровского поселения. Ученица 6-го класса Софья Бабич в данный момент ждет своего папу, который находится в зоне проведения специальной военной операции по контракту. Софья – волонтер, активно помогает в сборе гуманитарной помощи, готовит поздравительные открытки для наших земляков. Поздравление, которое написала девочка, передали с гуманитарной помощью, и каким-то невероятным образом оно попало именно к ее отцу. Очередное предновогоднее чудо случилось сегодня. Как и многие ребятишки перед зимними праздниками, Софья загадала желание. Его исполнил глава района Геннадий Долматов, который передал ей новенький планшет. Наверняка он пригодится шестикласснице в ее учебе. За трехлетнюю Кристину Лаутеншлегер подарок получала ее сестра Настя. В данный момент Кристина проходит серьезное лечение. И исполнение простой детской мечты наверняка придаст ей сил для выздоровления. Девочка попросила набор для творчества, и ее желание исполнилось. Вместе с набором Геннадий Долматов подарил малышке большую мягкую игрушку.

 

Вместе с главой района подарки вручила и депутат районного совета, директор школы Омского сельского поселения Оксана Горчакова. После вручения подарков прошло чаепитие с самыми разными сладостями. Глава района спросил школьниц об их успеваемости, о том, как продвигается учеба и как даются предметы, об их семьях.

В память о предновогоднем чуде у девочек останутся и фотографии у новогодней елки в администрации Надеждинского поселения.

– Мне очень нравится дарить подарки. А акция «Елка желаний» еще и дает возможность исполнить совершенно конкретную новогоднюю мечту ребенка. Пусть подарки, которые мы вручили детям, доставят искреннюю радость, ведь желания, если в них очень верить, и правда сбываются, – поделился Геннадий Долматов.

Также глава района заехал в гости к семье Носковых из Пушкино, в которой подрастает четверо детей: Дмитрий, Кирилл, Злата и Платон. Кирилл попросил велосипед для младшего брата Платона.

Елизавета из Петровского поселения тоже из многодетной семьи. Девочка любит мастерить своими руками красивые поделки и радовать близких. На Новый год она мечтала получить планшет для рисования. Ее мечта сбылась.  