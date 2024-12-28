Геннадий Долматов исполнил мечты нескольких детей из разных сельских поселений Омского района.

Без Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» уже невозможно представить Новый год. Прекрасная, добрая традиция прижилась и в Омском районе. Ее главная цель – сделать мир чуточку добрее, исполнив заветные желания детей, которым просто необходимо настоящее новогоднее чудо.

Глава Омского района Геннадий Долматов принимает участие в акции не впервые. В этом году он исполнил мечты двух юных жительниц Надеждинского сельского поселения – Кристины Лаутеншлегер и Софьи Бабич, Платона Носкова из Пушкино, а также Елизаветы из Петровского поселения. Ученица 6-го класса Софья Бабич в данный момент ждет своего папу, который находится в зоне проведения специальной военной операции по контракту. Софья – волонтер, активно помогает в сборе гуманитарной помощи, готовит поздравительные открытки для наших земляков. Поздравление, которое написала девочка, передали с гуманитарной помощью, и каким-то невероятным образом оно попало именно к ее отцу. Очередное предновогоднее чудо случилось сегодня. Как и многие ребятишки перед зимними праздниками, Софья загадала желание. Его исполнил глава района Геннадий Долматов, который передал ей новенький планшет. Наверняка он пригодится шестикласснице в ее учебе. За трехлетнюю Кристину Лаутеншлегер подарок получала ее сестра Настя. В данный момент Кристина проходит серьезное лечение. И исполнение простой детской мечты наверняка придаст ей сил для выздоровления. Девочка попросила набор для творчества, и ее желание исполнилось. Вместе с набором Геннадий Долматов подарил малышке большую мягкую игрушку.

Вместе с главой района подарки вручила и депутат районного совета, директор школы Омского сельского поселения Оксана Горчакова. После вручения подарков прошло чаепитие с самыми разными сладостями. Глава района спросил школьниц об их успеваемости, о том, как продвигается учеба и как даются предметы, об их семьях.

В память о предновогоднем чуде у девочек останутся и фотографии у новогодней елки в администрации Надеждинского поселения.

– Мне очень нравится дарить подарки. А акция «Елка желаний» еще и дает возможность исполнить совершенно конкретную новогоднюю мечту ребенка. Пусть подарки, которые мы вручили детям, доставят искреннюю радость, ведь желания, если в них очень верить, и правда сбываются, – поделился Геннадий Долматов.

Также глава района заехал в гости к семье Носковых из Пушкино, в которой подрастает четверо детей: Дмитрий, Кирилл, Злата и Платон. Кирилл попросил велосипед для младшего брата Платона.

Елизавета из Петровского поселения тоже из многодетной семьи. Девочка любит мастерить своими руками красивые поделки и радовать близких. На Новый год она мечтала получить планшет для рисования. Ее мечта сбылась.