Глава Омского района принял участие в работе федеральной проектной команды в Москве

Основной вопрос на обсуждении – развитие и популяризация муниципальной службы.

Фото: Пресс-служба Омского района

Глава Омского района Геннадий Долматов принял участие в проектно-аналитической сессии федеральной проектной команды «Профессиональный муниципалитет». Встреча прошла в Москве и была посвящена вопросам популяризации муниципальной службы и решению кадрового дефицита.

Главной темой обсуждения стало повышение привлекательности работы в органах местного самоуправления. Участники говорили о нехватке квалифицированных кадров и о том, как повысить конкурентоспособность муниципальной службы по сравнению с коммерческим сектором.

В ходе сессии также рассмотрели вопросы внедрения системы муниципального наставничества, в том числе для социальной и трудовой адаптации ветеранов СВО. Отдельное внимание уделили мерам социальной поддержки муниципальных служащих и сотрудников, выполняющих функции муниципального управления.

Экспертами встречи выступили представители профильных организаций и федеральных структур, среди них сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко, заместитель директора ВШГУ Президентской академии Илья Шебураков, председатель представительства Союза МКСО в Центральном федеральном округе Елена Литвинчук, а также представители Минтруда России и других ведомств.

– Муниципальная служба сложна и ответственна, – отметила Галина Данильченко. – Работа федеральной проектной команды «Профессиональный муниципалитет» затрагивает важные вопросы: повышение квалификации, социальные гарантии, систему наставничества для ветеранов СВО. Все это должно стать основой для популяризации муниципальной службы.

По итогам обсуждения участники сформулировали ряд предложений по совершенствованию федеральных и региональных нормативных актов. Среди ключевых идей – использование технологий искусственного интеллекта для оптимизации рабочих процессов, привлечение молодежи на муниципальную службу и развитие наставничества для ветеранов специальной военной операции.