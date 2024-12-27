Погода не будет слишком морозной, но и особого тепла ждать не стоит.

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в новогоднюю ночь, 31 декабря. Столбик термометра будет колебаться от –10 до –15 градусов. При прояснении будет морозно до –20 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Местами по области порывы ветра будут достигать 13–18 м/с. Возможен снегопад.

Днем 1 января воздух прогреется до –4…–9 градусов. Ветер усилится до 7–12 м/с. По области ситуация не изменится – 13–18 м/с. Будет идти снег.

2 и 3 января в регион придет теплый циклон, ожидается метель, снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит –9…–15 градусов, днем –1…–8 градусов. С 4 января ожидается похолодание, погода будет неустойчивой.