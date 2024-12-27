Заведение Pims Tea первое в Омске.

В омской «Меге» открылась новая чайная Pims Tea. Это заведение является частью большой сети, но в Омске оно первое. В соцсети кафе говорится, что это стильное место с приятной атмосферой. В заведении подают необычные напитки на основе чая.

Стоимость стаканчика чая 450 мл составляет от 250 рублей. Топпинги стоят еще 150 рублей. Чай с шариками тапиоки стоит от 450 до 800 рублей.

Отметим, что ООО «Пимс» зарегистрировали в Москве в 2019 году. Учредители организации – Артур Шустериовас и Глеб Голубев. В прошлом году выручка компании составила 49 млн рублей.