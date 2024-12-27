В Омске открылась выставка снежных фигур, которую можно увидеть до конца января.

Завтра, 28 декабря, откроется новая выставка в музее «Искусство Омска» под названием «МОРЕСНЕГА». Сотрудники музея предложили художникам поработать с настоящим снегом, чтобы создать оригинальных снеговиков. В этом проекте участвовали омские художники: Крепкий Палец, Андрей Крюков, Дима Вирже, Анатолий Агафонов, Игорь Николаев, Виталий Шевченко и Евгений Груздов, а также работники музея. В итоге получилось более двадцати уникальных снежных работ.

Работа над выставкой длилась почти месяц, а основным местом для проекта стал недавно открывшийся музейный дворик «Арт-погружение» и пространство перед главным входом в музей «Искусство Омска». Сотрудники музея уверены, что зимняя тематика дворика будет актуальной, ведь вместо пляжа теперь здесь море снега, а сам дворик стал пространством для зимнего творчества и чудес.

В своих работах художники вдохновлялись снежными персонажами и обратили внимание на омские достопримечательности. Они проводили параллели с мировым искусством, вспоминали классические советские мультфильмы и игры. Увидеть творческую фантазию художников можно будет до конца января. А 18 января, в Международный день снеговика, в музее выберут самого креативного снежного героя и наградят его создателя. Выставка бесплатная и будет открыта в часы работы музея.