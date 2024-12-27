Проблема случилась из-за отсутствия договора.
Омичи пожаловались в соцсетях на закрытие тира в спорткомплексе «Юность». По словам горожан, дети которых в тире занимались, 19 декабря им объявили, что тренироваться там больше нельзя.
– Прекращение тренировочного процесса обучающихся спортивной школы олимпийского резерва «Центр лыжного спорта» на базе спортивного комплекса «Юность» имени С. С. Бовкуна связано с тем, что между учреждениями отсутствует договор безвозмездного пользования помещением тира, в настоящее время идет урегулирование данного вопроса, который контролирует департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска. После заключения договора безвозмездного пользования между учреждениями тренировочный процесс обучающихся данных учреждений может быть продолжен, – прокомментировали ситуацию в мэрии.
Когда заключат этот договор, и заколючат ли, не сообщается.