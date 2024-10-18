Омск-Информ
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·Общество

Подготовить документы для строительства спортивного объекта планируется к концу года.
Сегодня омские власти разместили на портале «Госзакупки» аукцион на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта стрелкового тира, который планируют построить на улице Ватутина. На проект выделили более 2,5 млн рублей.
Заявки на конкурс принимают до 28 октября. Выбрать подрядчика чиновники планируют 29 октября. Срок исполнения контракта – 31 декабря.
Напомним, одноэтажный тир площадью более 4 тыс. кв. м планируется построить около парка 300-летия Омска к 2027 году. Предполагается, что его спортивный объект смогут посещать по 200 человек за раз.
·Общество

Подготовить документы для строительства спортивного объекта планируется к концу года.
Сегодня омские власти разместили на портале «Госзакупки» аукцион на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта стрелкового тира, который планируют построить на улице Ватутина. На проект выделили более 2,5 млн рублей.
Заявки на конкурс принимают до 28 октября. Выбрать подрядчика чиновники планируют 29 октября. Срок исполнения контракта – 31 декабря.
Напомним, одноэтажный тир площадью более 4 тыс. кв. м планируется построить около парка 300-летия Омска к 2027 году. Предполагается, что его спортивный объект смогут посещать по 200 человек за раз.