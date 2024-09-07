Спортивный объект планируют расположить на улице Ватутина рядом с парком 300-летия Омска.

На портале госзакупок появились данные об аукционе по выбору подрядчика для строительства стрелкового тира. Одноэтажный спортивный объект площадью более 4 тыс. кв. м планируется возвести на улице Ватутина рядом с парком 300-летия Омска. Срок сдачи площадки – до 2027 года.

Тир будет рассчитан на одновременное нахождение 200 человек. Помимо стрелкового зала, раздевалок и душевых для спортсменов, там будут помещения для персонала, руководителя тира, дежурного по тиру и судей, комната отдыха для стрелков, столовая, медпункт, мастерская, а также гардероб для верхней одежды. Стены тира отделают материалом, подавляющим шум.

Стрелковый клуб ДОСААФ, где воспитали двукратную олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину и других стрелков-чемпионов, закрылся в конце 2021 года. Тогда власти заявили о строительстве нового тира возле парка 300-летия Омска. Средства на эти цели регион планировал получить в 2023 году.